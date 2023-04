Por que o Palmeiras voltou a jogar como mandante no Morumbi?

Esta não foi a primeira vez em 2023 que o Alviverde jogou como mandante no estádio do São Paulo

O Palmeiras recebe o Cerro Porteño, do Paraguai, em São Paulo em duelo válido pela segunda rodada da Libertadores. Mas ao invés de mandar a partida em sua casa, o Allianz Parque, o jogo acontece no Morumbi. Isso porque o estádio palmeirense está recebendo o festival Monsters of Rock.

O festival de música acontece no dia 22 de abril e contará com a presença de bandas consagradas, como Scorpions e Kiss. Esta não é a primeira vez no ano em que o Palmeiras manda uma partida no Morumbi.

Em fevereiro de 2023, o Palmeiras recebeu o Santos em clássico válido pelo Campeonato Paulista. Após a realização da partida, que terminou com vitória por 3 a 1 sobre os alvinegros, palmeirenses e são-paulinos emitiram comunicado elogiando a experiência do uso do Morumbi quando o Allianz Parque recebe outros eventos.