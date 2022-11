Por que os americanos chamam o futebol de soccer?

Torcedores dos EUA provocam ingleses antes de jogo na Copa do Mundo por causa do nome do esporte

Antes da bola rolar para Inglaterra x Estados Unidos, nesta sexta-feira (25), pela 2ª rodada do grupo B da Copa do Mundo, se ouvia torcedores dos dois países para ter uma resposta para uma questão extremamente polêmica: afinal, o termo correto em inglês para futebol é football ou soccer?

Football é usado pelos britânicos, considerados os inventores da forma moderna do esporte. Já os norte-americanos adotaram soccer. A GOAL te mostra o porquê.

Por que os americanos chamam o futebol de soccer?

Football ou Soccer? 🤔⚽🏈



A torcida dos EUA provoca os ingleses sobre a nomenclatura da modalidade.#EsportudoNaCopa



🎥FOXpic.twitter.com/0jlSw4wyf4 — Goleada Info 🏆🇧🇷 (@goleada_info) November 25, 2022

O esporte mais popular do mundo é chamado de soccer em terras americanas. Mas, em quase todo o restante do mundo é conhecido por football. E isso tem forte influência inglesa, afinal foram os nascidos na “Terra da Rainha” que criaram esta palavra no século XVIII e utilizaram-na até a segunda metade do século passado, segundo o professor Stefan Szymanski, da Universidade de Michigan.

A palavra soccer surgiu, inicialmente, da associação dos termos “Association Football”. No início do século XVIII, um grupo de universidades do Reino Unido transformou o football (que significa algo como “bola com o pé”), um jogo com características medievais, sob a criação de novas regras e posterior subdivisão em outros esportes, como forma de padronização em todo o país. Os dois principais “novos esportes” a surgir foram o rugby football e o association football. Este último passou a ficar sob o guarda-chuva da Football Association (FA), a confederação de futebol mais antiga do mundo, a qual foi formada em 1863, 15 anos após as primeiras regras do esporte terem sido confeccionadas em Cambridge.

A partir daí, o rugby football foi abreviado para rugger e o association football tornou-se assoccer e, mais tardiamente, soccer. Com a crescente popularidade em terras britânicas, o soccer se espalhou por outros continentes. Mas, nos EUA do final do século XIX, surgiu uma variante independente do jogo, cujo nome era apenas football (o futebol americano). Assim, no âmbito americano, o association football passou a ser conhecido como soccer (pois chegou depois) e o futebol americano se consolidou com a alcunha football, cujo nome no Reino Unido era gridiron.

Os ingleses conseguiram “exportar” o seu esporte mundo afora. Por isso, o termo football ganhou mais destaque, inclusive no Brasil. Em contrapartida, os americanos, em virtude de sua cultura mais “isolacionista”, não se esforçaram para levar o futebol americano e o soccer para terras longínquas.

Nas últimas três décadas, os britânicos pararam de falar soccer por causas das inevitáveis conotações americanas. Por fim, é importante acrescentar que, em outros países, o termo soccer também é usado para diferenciar do tipo de football local. Alguns destes países são Canadá, Austrália, Nova Zelândia e África do Sul. E, a seleção australiana, ainda hoje, é carinhosamente chamada de socceroos.