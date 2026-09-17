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Al Ittihad v Al Fayha: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
GOAL
Traduzido por

Por que o técnico do Al-Ittihad recusou a ida para a Bundesliga?

Al-Ittihad
J. Wissing
Campeonato Saudita
Arábia Saudita
Alemanha

O jovem treinador começa a colher os frutos de seu trabalho

Relatos da imprensa alemã revelaram uma movimentação por parte do Borussia Mönchengladbach para contratar Jens Winzig, técnico do Al-Ittihad da Arábia Saudita, no próximo período, depois que o clube alemão entrou em negociações com o treinador para discutir a possibilidade de ele assumir a responsabilidade técnica.

O jornal alemão "Bild" mencionou que Virkus Roland Schröder, diretor esportivo do Borussia Mönchengladbach, entrou em contato com Winzig por meio de um intermediário, dentro das movimentações do clube em busca de diferentes opções para comandar a equipe no próximo período, antes de o treinador alemão definir sua posição diante da oferta.

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Segundo o relato, Winzig recusou a oferta apresentada pelo Mönchengladbach, afirmando que o momento atual não se ajusta aos seus planos, diante de seu comprometimento com o projeto no Al-Ittihad e do seu desejo de continuar o trabalho com a equipe no próximo período.

O "Bild" esclareceu que o treinador alemão não deseja deixar o Al-Ittihad em uma fase inicial de seu projeto, especialmente porque ainda está trabalhando na construção de uma equipe capaz de competir e alcançar os objetivos que definiu desde que assumiu o cargo.

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O motivo da recusa de Winzig remonta ao fato de que ele busca atualmente dar continuidade à sua missão com o Al-Ittihad e procura devolver a equipe ao círculo de disputa por títulos, depois de ter começado a implementar suas ideias técnicas e a construir uma identidade clara para o time desde o início de seu projeto com o clube saudita.

A recusa do treinador alemão em retornar ao seu país, apesar do interesse do Mönchengladbach, confirma seu compromisso em permanecer com o Al-Ittihad no momento atual e sua falta de vontade de interromper o projeto que iniciou para se transferir a uma nova experiência na liga alemã.

O interesse do Borussia Mönchengladbach nos serviços de Winzig reflete o reconhecimento do clube alemão por suas capacidades técnicas, mas o treinador definiu sua posição na fase atual, preferindo continuar o trabalho com o Al-Ittihad e focar em seus objetivos com a equipe em vez de partir e retornar à liga alemã.

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