Por que o Palmeiras não quer Deyverson, de volta da Espanha

Atacante não faz parte dos planos de Luxemburgo para o restante da temporada; ideia é que ele consiga permanecer na Europa

O esperava que o centroavante Deyverson fosse adquirido pelo ao fim do empréstimo, ainda neste mês, mas o clube espanhol já avisou que não terá dinheiro para executar a transferência. Ciente da impossibilidade de extensão desse vínculo, o já trabalha para buscar um outro lugar onde o centroavante possa atuar daqui para frente com uma única certeza: não será no Allianz Parque.

O jogador, que tem contrato válido por mais dois anos com o clube do Palestra , não está nos planos da comissão técnica. O cenário é semelhante ao do começo do ano, quando ele e Borja foram liberados para procurar um lugar onde pudessem atuar mais vezes. "É normal no futebol", disse Luxemburgo à época.

Ainda que tenha números razoáveis pelo Palmeiras, com 24 gols e sete assistências em 100 jogos disputados, o jogador não se encaixa no modelo de jogo pensado por Luxemburgo para a temporada. Luiz Adriano, Willian Bigode e o garoto Luan Silva são seus concorrentes, todos mais rápidos e com melhor poder de finalização do que ele.

Se fosse um jovem da base e não ocupasse muito espaço na folha salarial, Deyverson até teria chance de ser utilizado. A configuração atual, porém, aponta para um ativo contratado por 5 milhões de euros, com cinco anos de contrato à época, e já com 29 anos de idade. Deixá-lo no banco e assumir um possível "prejuízo" não foi visto da melhor maneira pelos palmeirenses.

A ideia é que o empréstimo de Deyverson seja outra vez para clubes europeus. Dono de bom nome entre os espanhois, principalmente pelos anos de , ele participou de uma boa campanha do Getafe até aqui no Campeonato Espanhol. A expectativa no Palmeiras é que o atleta seja convincente o bastante para que outro clube ao menos tente também o seu empréstimo.

Uma venda, a cada dia que passa, é vista como mais difícil. Deyverson, que chegou a recusar uma oferta da quando esteve no clube, parece ter "perdido o bonde" na avaliação interna do clube. Como seu vínculo já está na metade final, fica mais difícil de times se disporem a pagar os 6 milhões de euros pedidos pelo clube ao Getafe, por exemplo.

Outro jogador da posição emprestado pelo clube, Artur Cabral é visto como o case de sucesso da tentativa feita pelo Palmeiras com Deyverson. Atingiu metas pelo Basel, da Suíça, e será adquirido em definitivo pelos europeus. No Getafe, Deyverson teria que terminar a temporada classificado a uma competição europeia, participar de 50% dos jogos no mínimo e anotar ao menos dez gols para que o clube fosse obrigado a comprá-lo.

Em quinto, o Getafe está na briga tanto por Liga dos Campeões como por e Deyverson jogou sete dos 13 jogos disputados desde a sua chegada (54%). Ele, no entanto, anotou apenas um gol e, com a pandemia, via a meta já praticamente impossível.