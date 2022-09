Por que o Manchester United se vê com planejamento adiantado para a temporada

Equipe será comandada por Erik ten Hag, o qual tem confiança da diretoria da equipe; Red Devils revezarão entre Premier League e Liga Europa neste ano

A temporada 2022/23 começou para o Manchester United com força mais que dobrada: os valores disponibilizados pelo clube a Erik ten Hag para contratações foi extremamente alto, e o técnico dos Red Devils não se segurou na hora de definir quem reforçaria o elenco.

Ao todo, foram gastos mais de 220 milhões de libras (cerca de R$ 1.281,20 bilhão) em atletas de diversas as posições do campo: o atacante Antony; os meias Casemiro e Christian Eriksen; o lateral-esquerdo Tyrell Malacia; o zagueiro Lisandro Martínez; e o goleiro Martin Dubravka. O diretor de futebol da equipe, John Murtough, disse que, pela alta movimentação na última janela de transferências, o United se vê "adiantado" na qeustão de reforços.

Além disso, Murtough declarou que a equipe interna do Manchester United vai continuar do lado do técnico Erik ten Hag: "Continuaremos a apoiar Erik para garantir que ele tenha jogadores com qualidade e personagens certos para alcançar o sucesso, garantindo que o investimento permaneça consistente com nosso compromisso com um financiamento sustentável".

Getty Images

“Após uma busca minuciosa e um processo de due diligence, ficou claro para nós que Erik era o candidato mais forte, com base em seu excelente histórico de treinador, seu compromisso com o futebol proativo e ofensivo que queremos jogar e a visão e ambição que ele mostrou para o papel", completou ainda Murtough, sobre ter grande confiança no treinador.

Os Red Devils, em oito partidas oficiais disputadas nesta temporada, conquistou cinco vitórias e foi derrotado em três oportunidades, incluindo os dois primeiros jogos da Premier League 2022/23, contra o Brighton e o Brentford. A outra derrota veio mais tarde contra o Real Sociedad, na Liga Europa, mas a equipe tem mostrado evolução e pôde vencer, inclusive, dois clássicos, contra Liverpool e Arsenal.

Os próximos jogos da equipe inglesa serão importantes para entender como está o Manchester United comandado por Ten Hag: pelo Campeonato Inglês, em 2 de outubro, os Red Devils vão ao Etihad Stadium enfrentar o forte rival City, para, no dia 6, disputar mais um jogo pela Europa League, dessa vez contra o Omonia, último colocado do Grupo E.