Provocações a rivais e comportamento explosivo: Ferdinand revela bastidores de Alex Ferguson

Treinador venceu 13 vezes a Premier League durante os 27 anos no comando dos Red Devils; técnico é superior em números sobre rivais

O final do século XIX e início deste foram marcados pela grande superioridade do Manchester United sobre os rivais Liverpool e Arsenal, duas outras equipes com mais títulos no futebol inglês. Aos comandos de Sir Alex Ferguson, os Red Devils foram levados às nuvens, e os Reds e os Gunners deixados para trás na época. E, claro, não faltaram provocações por parte do treinador da equipe de Manchester.

Um dos grandes jogadores da época de Ferguson, Rio Ferdinand, revelou ao podcast Stripped, de William Hill, que o treinador falava dos rivais de formas inusitadas dentro dos vestiários: "Algo que Sir Alex Ferguson costumava dizer sobre o Arsenal durante as conversas era: 'Fique na cara deles. Eles não gostam, não conseguem lidar com isso. Eles são bebês. Enfrente-os e você vai ganhar este jogo. Rio, você vai vencê-los, você vai vencê-los..."

Sobre o Liverpool, também não faltaram formas de incentivar os membros da equipe do United, como relatou Ferdinand sobre a conversa mais marcante que teve com o vitorioso treinador: "A conversa mais icônica que Sir Alex Ferguson já deu no Manchester United foi quando jogamos com o Liverpool no Anfield uma vez e ele apenas disse: 'Eu nem preciso falar com você, na verdade. É o pior time do Liverpool que eu já vi'. E então sim, ganhamos naquele dia".

Getty Images

Nessa época, quando Alex Ferguson comandava os Red Devils, Arsene Wenger era o treinador do Arsenal, e a relação entre os dois super técnicos não era das melhores. Em números, Ferguson foi superior a Wenger: em 49 confrontos, o United venceu 23 e empatou dez, além de 16 derrotas para o Arsenal.

Vale destacar também que, durante os 27 anos de comando de Sir Alex Ferguson no United, o Liverpool não conseguiu conquistar uma Premier League sequer, contra 13 vencidas pelos Red Devils no período.