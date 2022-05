Por que o Liverpool joga com camisas vermelhas?

Por influência de Bill Shankly, um dos maiores treinadores da equipe, o Liverpool se transformou nos Reds, da Inglaterra

Valendo o título da Liga dos Campeões 2021/22, Liverpool e Real Madrid se enfrentam neste sábado (28), no Stade de France, em Paris, às 16h (de Brasília). Além de marcar o duelo de duas grandes equipes do continente europeu, a partida colocará frente a frente duas das camisas pesadas do futebol mundial.

O Liverpool, fundado em 3 de junho de 1892, se tornou um dos times mais prestigiados do futebol europeu, com um passado de muitas conquistas e glórias, uma torcida fanática e um estádio mistítico no futebol inglês.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Em um passado mais recente, o Liverpool ficou conhecido como os Reds, da Inglaterra, mas nem sempre foi assim. O uniforme principal do Liverpool, ainda na sua fundação, era composto pela mescla do azul e branco na camisa, calções e meias, justamente a cor do seu maior rival, o Everton.

Getty Images

A jornada do Liverpool para chegar ao seu uniforme vermelho completo foi um pouco diferente do Real Madrid, por exemplo. As origens do clube são bem conhecidas, e suas cores originais de casa, azul e branco, refletiam sua separação do Everton, rival do clube.

Isso não durou muito, porém, e em 1896 o clube adotou a cor da cidade, com uma camisa vermelha combinada com meias brancas se tornando um dos pilares do clube.

Isso durou até 1964. Bill Shankly, que transformou o clube em uma potência, também mudou suas cores quando sugeriu que experimentassem um design todo vermelho.

Ian St. John, o lendário atacante do Liverpool daquele time, disse que Shankly queria que os uniformes tivessem um “efeito psicológico”.

Em sua autobiografia, St. John descreveu a ideia como “vermelho para perigo, vermelho para poder”, quando Shankly pediu a Ron Yeats que experimentasse o novo uniforme. "Cristo, Ronnie, você está incrível, aterrorizante", disse o treinador. "Parece que tem mais de dois metros."

Getty

O Liverpool nunca olhou para trás desde então. Eles vestiram o uniforme pela primeira vez contra o Anderlecht, pela Liga dos Campeões, e venceram o jogo por 3 a 0. Shankly afirmou mais tarde que foi para casa e disse à esposa que "havia um brilho como um fogo queimando" em Anfield durante o jogo.

No final daquela temporada, o Liverpool havia vencido sua primeira Copa da Inglaterra, com os anos de glória subsequentes do clube e os triunfos europeus ocorrendo com o manto todo vermelho de Shankly.

Mais artigos abaixo

A história por trás do uniforme todo vermelho foi comemorada pelo clube para a temporada 2021/22, e o uniforme que o time usará em Paris representa a decisão de Shankly.

É uma homenagem à ideia de que o design arrojado deu ao Liverpool uma vantagem sobre seus oponentes, enquanto a inovação do vermelho é de alguma forma celebrada pela inclusão de detalhes em laranja.

Dessa forma, quando o apito do juiz soar, Real Madrid e Liverpool estarão frente a frente, como uma das camisas mais pesadas do futebol europeu, em mais uma decisão da Liga dos Campeões.