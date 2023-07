Por que o Flamengo não negocia com o Wendel, antes prioridade no clube

Volante tem desejo de jogar no rubro-negro, mas perdeu boa oportunidade em 2020

Um dos principais alvos do Flamengo nas últimas janelas de transferências, Wendel pode voltar ao futebol brasileiro. Isso porque o jogador demonstrou ao Zenit interesse em deixar o clube e vê com bons olhos um retorno ao país. Desta vez, no entanto, o time rubro-negro não negocia com o volante. Abaixo, a GOAL explica os motivos.

Wendel esteve perto do Flamengo em 2022, mas optou por renovar o contrato com o Zenit. A situação causou desconforto na diretoria rubro-negra, que entendia que a contratação estava bem encaminhada e foi surpreendida ao ser avisada sobre a renovação. Desde então, o time carioca buscou outros jogadores na posição como Erick Pulgar, Gerson e mais recente o Allan. Agora, o foco está em outros nomes como Claudinho e De La Cruz.

O interesse em Claudinho, inclusive, é um dos motivos que inviabiliza qualquer negociação pelo Wendel neste momento. A diretoria do Flamengo entende que junto ao Zenit não há margem para buscar os dois atletas e que uma tentativa pelo volante faria o clube russo fechar as portas para o rubro-negro. Sendo assim, o foco está voltado mesmo para o meio-atacante.

Além disso, o desejo de Sampaoli é por um "coringa", como Gerson, mas que atue pelo lado direito. O treinador entende que precisa desse jogador que venha de trás e ataque os espaços naquele setor e o volante do Zenit atua mais pelo lado esquerdo.

Wendel, por sua vez, não esconde o desejo de voltar ao Flamengo. Ele e pessoas do seu estafe falam abertamente sobre o tema. Situação que fez com que Marcos Braz, vice-presidente de futebol do clube, deixasse claro em uma entrevista coletiva que não entraria em contato com o jogador, quando questionado sobre o assunto.

O Palmeiras conversa com Wendel. O Alviverde está bastante interessado em contar com o volante, mas sabe da dificuldade que é negociar com o Zenit. O clube russo entende que o jogador tem alto valor de mercado e estipula um preço bem elevado ou uma boa composição, com jogadores envolvidos, como foi no caso da ida Yuri Alberto ao Corinthians.

Wendel tem contrato com o Zenit até junho de 2027 e não pode ativar a cláusula de guerra, uma vez que decidiu renovar o contrato com o clube em meados de 2022.