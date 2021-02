Por que o Atlético de Madrid não pode enfrentar o Chelsea na Espanha pela Champions?

Primeiro jogo das oitavas de final não pode acontecer na Espanha por conta das restrições impostas pelo país

O duelo de ida das oitavas de final da Champions League, entre Atlético de Madrid e Chelsea vive uma situação caótica. Isso porque o clube inglês não tem permissão para entrar na Espanha, por causa de restrições motivadas pelas mutações no vírus da Covid-19.

A equipe treinada por Diego Simeone deveria enfrentar os Blues, no Wanda Metropolitano, no próximo 23 de fevereiro. Entretanto, como o governo espanhol prorrogou as restrições aos voos do Reino Unido até 2 de março, o estádio não tem sido um local válido para os duelos.

Onde será realizado o jogo?

Conforme confirmado pelo Atlético de Madrid, o encontro será disputado em Bucareste, na capital da Romênia.

"O primeiro jogo das oitavas de final da Champions League entre a nossa equipe e o Chelsea, que deveria ser disputada no Wanda Metropolitano na terça-feira, 23 de fevereiro, às 17h (de Brasília), será disputada no estádio Arena Nacional, em Bucareste, capital da Roménia. O nosso clube acordou com a UEFA a alteração do seu local vinculado às restrições.

O Atlético de Madrid gostaria de agradecer à Federação Romena de Futebol pela ajuda e colaboração na realização deste jogo em Bucareste", explicou o clube no seu site oficial.