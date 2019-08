Por que o Athletico tem jogos do Brasileirão sem transmissão na TV

Furacão teve alguns jogos do Campeonato Brasileiro 2019 sem transmissão e ainda haverá mais partidas. Entenda o motivo da ausência da TV nestes duelos

Você certamente já se pegou procurando um jogo do Paranaense pelo Campeonato Brasileiro 2019 na televisão e não encontrou. Isso tem acontecido frequentemente nesta edição do torneio nacional. E a resposta, embora pareça simples, tem motivos relevantes.

A diretoria do Athletico não se acertou com a Rede Globo para a transmissão de partidas em pay-per-view - no canal Premiere Futebol Clube (PFC). Os jogos do clube serão passados na televisão aberta (TV Globo) e, em alguns casos, pela TNT, com a equipe do Esporte Interativo. Em que pese a falta de acordo, você pode acompanhar todos os confrontos da equipe por meio do tempo real da Goal .

A grade de horários da TV aberta costuma transmitir jogos que ocorrem às 21h30 (de Brasília) de quarta-feira e às 16h (de Brasília) de domingo. Isso faz com que boa parte dos jogos da equipe não passem para o público em geral.

Em relação à TV fechada, é necessário que o adversário do Athletico também tenha acordo com a Turner, dona do Esporte Interativo. Poucas são as equipes no Brasil que se acertaram com a empresa - , Inter, , Ceará, e são os outros. Portanto, nos duelos contra esses times, é possível assistir aos jogos do Furacão por meio da TNT.

O Athletico recusou um acerto com a TV Globo para a transmissão de suas partidas por meio do pay-per-vier. Isso faz com que boa parte de seus confrontos sejam às escuras. Em nota divulgada em abril deste ano, o clube se explicou:

"Como é de conhecimento público, o Athletico não concorda com a forma injusta de distribuição das receitas de PPV. Pelo formato atual, as receitas são muito concentradas. Apenas dois clubes recebem, juntos, 40 vezes mais que o Furacão! Mérito de e , que conseguiram valores altos e de forma positiva".

Posteriormente, em vídeo, o clube afirmou que a cota máxima do Premiere será de R$ 120 milhões. E que a média a ser paga é de R$ 32 milhões. Segundo o Athletico, o mínimo garantido a ele pelos pacotes foi de R$ 6 milhões. O vídeo então questiona: "é justo?".

O próprio diretor de gestão do futebol do Grupo Globo, Fernando Manuel Pinto, admite que há uma disparidade entre o que é pedido e o que foi ofertado.

"Reconheço que ainda há uma diferença significativa entre as posições de Athletico e Globo sobre os direitos de PPV, mas mantemos enorme interesse por um acordo e o contato com o clube. Como de costume, acreditamos no diálogo e na busca incessante por soluções que conciliem expectativas. Seguimos trabalhando", afirmou à Gazeta do Povo, jornal do Paraná.

Há também outra diferença: a diretoria do Furacão quer R$ 40 milhões de luvas (bônus) para assinatura de contrato - pedida considerada alta pela Globo.