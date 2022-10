Por que Neymar está sendo julgado por corrupção?

Jogador é acusado junto de seus pais, Santos e Barcelona de ocultar valor da transferência para o clube catalão

Faltando pouco mais de um mês para a Copa do Mundo do Qatar de 2022, Neymar responde a um processo de corrupção envolvendo a sua transferência do Santos para o Barcelona, em 2012.

A GOAL te explica tudo sobre o julgamento do camisa 10 da seleção brasileira.

Por que Neymar está sendo julgado?

O jogador brasileiro é acusado pela empresa DIS, que detinha 40% de seus direitos econômicos quando jogava no Santos, de, junto com seu pai, o clube paulista e o Barcelona, ocultar o valor real de sua transferência para o clube catalão, em 2013.

Neymar é acusado de corrupção empresarial pelo Ministério Público, que pede dois anos de prisão para o brasileiro, e o pagamento de cerca de 10 milhões de euros (R$ 52 milhões, aproximadamente).

O que diz a parte acusadora?

A empresa de investimentos DIS acusa o clube paulista, o jogador e o Barcelona de ocultarem o valor real da transferência do jogador - na época, o valor anunciado foi de 57,1 milhões de euros.

A empresa acusa também o jogador de assinar um contrato de exclusividade com o Barcelona em 2011, o que teria impedido o jogador de se transferir para outro clube que fizesse uma proposta maior pelo brasileiro, que viria a se transferir para o clube espanhol dois anos depois.

Segundo o O Globo, o fundo DIS pede a restituição de 35 milhões de euros que calcula ter perdido no caso.

Além de Neymar, também estão sendo processados os seus pais, os ex-presidentes do Barcelona Sandro Rosell e Josep Maria Bartomeu e o ex-presidente do Santos Odílio Rodrigues Filho, assim como o Barcelona, o Santos e a empresa fundada pelos pais do jogador para administrar a carreira do camisa 10 da seleção.

O que Neymar diz em sua defesa?

O brasileiro afirma que não lembra se participou da suposta negociação com o Barcelona em 2011. Neymar também afirmou que apenas assina o que o pai pede.

"Meu pai sempre cuidou das negociações de contrato. Eu assino o que ele pede.", afirmou Neymar.

O atleta também afirma que jogar pelo Barça é um sonho de infância, o que teria feito ele optar pelo clube catalão, e não ir para outros clubes.