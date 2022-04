Após vencer o clássico com o Olympique de Marselha, no fim de semana, o Paris Saint-Germain ficou muito perto do título do Campeonato Francês.

O time francês garante o troféu nesta quarta se vencer o Angers e o Olympique não conquistar a vitória sobre o Nantes no mesmo horário. Para tanto, terá que superar os desfalques de Neymar e Lionel Messi.

Por que Neymar e Messi desfalcam o PSG contra o Angers?

Para o duelo desta quarta, o técnico Mauricio Pochettino não terá em campo seu trio de astros. Neymar vai cumprir suspensão após acumular três cartões amarelos. Messi também está fora do jogo, com uma inflamação no tendão de Aquiles da perna esquerda, o craque argentino será reavaliado nas próximas 48 horas e está fora do confronto na Ligue 1. Apenas Mbappé está confirmado entre os titulares.

Reforçado pelo argentino nesta temporada europeia, o PSG busca o seu 10º título francês, podendo empatar com o Saint-Etienne como o maior campeão da liga, o oitavo nos últimos dez disputados. Para tanto, precisa de uma combinação nesta quarta para selar matematicamente o campeonato. No momento, a equipe de Neymar e Messi ostenta 15 pontos de vantagem na liderança da tabela.

O PSG soma 74 pontos, contra 59 do Olympique após 32 jogos cada. Pela 33ª rodada, o time de Paris vai visitar o Angers. Um triunfo fora de casa e um tropeço do vice-líder define o campeão da temporada. Se o Olympique vencer também, a definição será adiada para a rodada seguinte.