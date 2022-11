Por que Militão sai na frente como opção de Tite para substituir Danilo?

Zagueiro é visto como melhor opção para exercer funções de Danilo no time titular

A ausência de Danilo, diagnosticado com uma lesão no tornozelo, levantou um grande questionamento nos torcedores. Será que Daniel Alves, que teve a convocação tão críticada, vai assumir a posição? Pela formação da equipe em campo, no entanto, é mais provável que Tite opte por Éder Militão e aqui na GOAL explicamos os motivos.

A ideia da comissão técnica é repetir a mesma formação da estreia, quando Danilo, por muitas vezes, atuou como uma espécie de terceiro zagueiro, oferecendo bastante liberdade para Raphinha. O sistema defensivo brasileiro, inclusive, foi bastante elogiado e teve ótima postura diante da Sérvia.

Daniel Alves, por sua vez, é visto como uma opção para mudar o atual estilo de jogo da equipe, oferecendo mais criatividade e dando suporte ao meio-campo. Sempre que se referem ao jogador do Pumas, os membros da comissão técnica destacam que Alves é um “lateral construtor”.

Tite terá dois treinos para definir a equipe que vai jogar contra Suíça. Neste sábado (26), o treinador optou por fechar o treino para a imprensa. A ideia é observar as opções não só para a lateral, como também para a vaga de Neymar, lesionado.