Por que Matías Rojas desfalca o Corinthians contra o Universitário, do Peru, pela Copa Sul-Americana?

Meia foi um dos destaques do Timão na classificação para as semifinais da Copa do Brasil

O Corinthians enfrenta nesta terça-feira (18) o Universitário, do Peru, no duelo de volta dos playoffs da Copa Sul-Americana de 2023. Se no último sábado, na classificação na Copa do Brasil contra o América-MG, o Timão contou com o seu novo reforço Matías Rojas, no jogo desta terça o paraguaio não poderá entrar em campo pela equipe paulista.

Para ter condições de jogo na Copa Sul-Americana, o meia precisaria aparecer no BID da CBF até o último dia 10 de julho, um dia antes da partida de ida contra o Universitário, algo que não aconteceu. O paraguaio só foi regularizado no dia 11, dia da primeira partida, e com isso só estará disponível em uma eventual oitavas de final, caso o Corinthians avance.

Na partida de ida, na Neo Química Arena, o Corinthians bateu o Universitário por 1 a 0, com gol do atacante Felipe Augusto já na reta final do confronto. Com isso, o Corinthians precisa apenas de um empate no Peru para garantir a vaga para as oitavas de final da Copa Sul-Americana.