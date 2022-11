Por que Luís Roberto, da TV Globo, não está narrando mais jogos da Copa do Mundo

Um dos principais narradores da Copa na TV aberta está com sinusite e deve descansar a voz

O narrador da TV Globo, Luís Roberto ficará afastado das transmissões dos jogos da Copa do Mundo do Qatar nos próximos dias. A emissora confirmou ao Notícias da TV que o profissional está com sinusite e já está sob tratamento.

Quem acompanhou a cerimônia de abertura da Copa do Mundo e o primeiro jogo, entre Qatar e Equador já reparou que a voz de Luís Roberto estava rouca e mais fraca que o habitual. Ele ainda narrou mais dois jogos, incluindo a vitória da França sobre a Austrália, nesta terça-feira (22).

A emissora carioca comunicou que o locutor deverá descansar nos próximos dias para recuperar a plenitude da voz, e assim continuar nas narrações do Mundial.

"Como informou no ar durante a transmissão da Copa, Luís Roberto desenvolveu uma sinusite por conta das bruscas mudanças de temperatura e da secura do clima no Catar. O narrador já está medicado e vai se poupar nos próximos dias para se recuperar completamente", informou a Globo.

A previsão interna é de que Luís Roberto já esteja de volta aos jogos da sexta-feira (25). Até ele se recuperar totalmente, a rede televisiva fará encaixes no seu time de narradores. Por exemplo, Roberto estava escalado para narrar o confronto entre Marrocos e Croácia, mas Rembrandt Jr assumirá seu lugar, ao lado de Richarlyson e Zé Roberto nos comentários.