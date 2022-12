Por que Lewandowski vai poder jogar pelo Barcelona contra Espanyol apesar de suspensão?

O Barcelona anunciou que o atacante poderá jogar no próximo sábado (31), depois que sua suspensão foi anulada

O Barcelona está pronto para retornar aos jogos de La Liga. Como novidade, agora, a equipe de Xavi poderá contar com o retorno do atacante Robert Lewandowski, que havia sido suspenso por três partidas, para o duelo contra o Espanyol neste sábado (31), às 10h (de Brasília), no Camp Nou.

O polonês havia sido suspenso após ser expulso contra o Osasuna antes da Copa do Mundo. O jogador ficaria de fora por um jogo por ter recebido dois cartões amarelos e outras duas partidas por um gesto que fez ao sair do gramado.

Depois, Lewandowski reclamou que sentiu que a punição era muito severa e, agora, recebeu uma medida cautelar por parte do Tribunal Central de Madrid para poder atuar na próxima rodada de La Liga.

Em um comunicado, o clube disse: "Lewandowski pode jogar amanhã contra o Espanyol depois que o Tribunal Central de Madrid emitiu uma medida cautelar contra a suspensão imposta pelo Tribunal Desportivo espanhol."

Getty Images

Lewandowski agora deve esperar por uma decisão final sobre sua suspensão. Enquanto isso, com uma medida cautelar, o Barcelona enfrenta o Espanyol em busca de manter a liderança da competição com seu atacante à disposição de Xavi.

A notícia, além disso, é um grande impulso para o Barcelona que se prepara para voltar à ação após a Copa do Mundo. Lewandowski é o artilheiro de La Liga, com 13 gols em 14 jogos.