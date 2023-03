Por que Karim Benzema desfalca o Real Madrid contra o Espanyol por La Liga?

O jogador francês sofreu uma pancada no tornozelo e não participou das atividades com o grupo durante a semana

Karim Benzema voltou a se lesionar. O atacante sentiu um desconforto no tornozelo e não participou de nenhum treinamento do Real Madrid nesta semana. O técnico do Real Madrid, Carlo Ancelotti, descartou o atleta para o jogo deste sábado (11) contra o Espanyol, pela 25ª rodada de La Liga, mas acredita que ele estará disponível na próxima quarta-feira (15) contra o Liverpool, pela Champions League.

"Karim sofreu uma pancada no tornozelo, que está inchado. Ele tentou se recuperar para este jogo, mas não conseguiu", disse Ancelotti em entrevista coletiva nesta sexta-feira.

O francês, que não participou das atividades com o grupo durante a semana, "começou a treinar hoje individualmente e estará disponível para quarta-feira", no jogo de volta das oitavas de final da Champions, no Santiago Bernabéu, acrescentou o treinador merengue.

Benzema acumula várias lesões nesta temporada que o impediram de render com regularidade, e Ancelotti quis afastar qualquer dúvida sobre o estado físico do jogador, embora tenha admitido que a equipe sentiu suas ausências.

"É inevitável que isso nos afete porque ele é muito importante, principalmente depois da temporada passada, que marcou 40 gols. O fato de ainda não ter chegado a este nível nos afeta um pouco", afirmou o treinador.

Ancelotti antecipou que o brasileiro Rodrygo ocupará a vaga de Benzema no sábado contra o Espanyol. O Real Madrid tem pela frente uma semana crucial que começa com o Espanyol, passa pelo Liverpool na Champions e termina com o clássico contra o Barcelona em LaLiga, que pode definir o título. Benzema, de 35 anos, disputou um total de 27 partidas nesta temporada pelo Real. Ele marcou 18 gols e deu cinco assistências com a camisa do time merengue.