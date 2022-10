Por que Jurgen Klopp foi expulso em Liverpool x Manchester City?

Donos da casa venceram os Citizens por 1 a 0 em Anfield e busca recuperação no campeonato

O duelo entre Liverpool e Manchester City, em Alfield, neste domingo (16), foi de tirar o fôlego. Os Reds venceram os Citizens por 1 a 0 quebrando uma longa sequência de invencibilidade do time de Pep Guardiola. O confronto foi tão disputado que, Jürgen Klopp, foi expulso.

O técnico do Liverpool reclamou da arbitragem, especialmente em um lance onde acreditava que havia sido falta para o time da casa. Klopp teve uma reação inusitada e desnecessária, acabou sendo expulso.

Salah foi o responsável pelo gol do Liverpool após bela assistência de Salah. A vitória quebrou uma sequência de quatro tropeços seguidos do time de Klopp que chegou aos 13 pontos na competição. O líder é o Arsenal, com 27.

Além da assistência, Alisson teve boa atuação e conseguiu parar o fenômeno Haaland, que não balançou as redes. Ederson, companheiro do goleiro do Liverpool na seleção brasileira, também foi exibido e fez boas defesas.