Por que Inglaterra e França têm uma rivalidade além do futebol?

Diferenças entre os países é econômica, cultural e política, e os jogos sempre são cercados de expectativa

Nas quartas de final da Copa do Mundo de 2022, haverá uma das grandes rivalidades históricas do continente europeu.

Adversários políticos no passado e integrantes do hall de campeões do mundo, França e Inglaterra se confrontarão no próximo sábado (10), às 16h (de Brasília), em busca de uma vaga na semifinal da Copa.

Por que Inglaterra e França têm uma rivalidade além do futebol?

A rivalidade entre França e Inglaterra acontece por causa de relações diplomáticas estabelecidas entre a República Francesa e o Reino Unido da Grã-Bretanha e Irlanda do Norte. Os laços históricos entres os dois países são complexos e extensos, incluindo conquistas, conflitos militares, alianças ocasionais e toma de pontos de vista inversos ao longo da história. Ambas as sociedades foram germinadas durante a Era Romana, que alcançou e influenciou grande parte de seus respectivos territórios (com exceção da Escócia e Irlanda, no Reino Unido), desenvolvendo seu perfil militar, porém sem impedir a barreira linguística que perdura até os dias atuais.

Durante a Idade Média, as relações entre os dois países deteriorou-se por conta das reivindicações sobre o trono francês, culminando na extensa Guerra dos Cem Anos, que perdurou de 1337 a 1453, finalizando-se com a vitória francesa. Posteriormente, nos séculos seguintes, as duas nações voltaram a polarizar em questões diplomáticas internacionais, como o apoio francês à Independência dos Estados Unidos, e o bem-sucedido combate britânico ao Império Napoleônico. Reino Unido e França voltariam a cooperar somente no século XX através da formação da Entente Cordiale e de alianças durante as Guerras Mundiais, esta última quando ambas as nações combateram contra a Alemanha. Ambos os países se opuseram à política da União Soviética ao longo de toda a Guerra Fria, cooperando comumente com os interesses dos Estados Unidos. Atualmente, porém, estas relações são fortificadas pela cooperação entre ambos os países e pelo interesse mútuo em questões como desarmamento nuclear e combate ao terrorismo.

A França e o Reino Unido são dois, dos três únicos países europeus em posse de armas nucleares e são membros permanentes do Conselho de Segurança das Nações Unidas. Ambos têm ambições internacionais e os instrumentos políticos e militares combinados, muitas vezes compartilhando estratégias semelhantes no âmbito das organizações internacionais, como a ONU.