Profeta: é assim que Hernanes foi conhecido em grande parte de sua carreira. O ex-meio-campista do São Paulo e agora comentarista do SporTV, leva o apelido que ganhou do apresentador Tiago Leifert, no Globo Esporte.

Mas, afinal, porque Hernanes é chamado desta forma? A GOAL te mostra.

Por que Hernanes é chamado de "Profeta"?

Tudo foi por conta das frases de efeito que ele usava nas entrevistas. Quase sempre inspirado na Bíblia.

"Sobre o apelido de Profeta, ele nasceu porque, em momentos de coletivas, eu sempre falava alguma coisa diferente, algum ditado, algum provérbio da Bíblia. E aí, com essa minha maneira de falar, o Tiago Leifert fez um quadrinho com uma charge o Profeta. Cada vez que eu ia falar ele colocava a charge, e aí pegou. Quando cheguei na Itália já me conheciam como El Profeta, e aí pegou ainda mais, diz ele.

“Fui surpreendido na Itália com o apelido de Profeta. Foi algo criativo que inventaram e que pegou. No começo que só tomei cuidado para não virar algo bizarro, quis impor limites. Mas agora eu gosto que me chamem assim”, declarou o ex-jogador.

Religioso, Hernanes é sempre cuidadoso com as palavras. Evita polêmicas, mas jamais deixa de soltar uma frase de efeito. No São Paulo, por várias vezes, ele surpreendeu a imprensa com pensamentos bíblicos ou declarações típicas de livros de autoajuda.