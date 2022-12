Por que "gol de placa" tem esse nome e de onde surgiu a expressão?

Lance que deu origem ao acontecimento principal da história envolve Pelé e o jornalista Joelmir Beting; entenda

Há 61 anos, mais uma das famosas expressões do futebol acabou sendo criada mas, na verdade, por um grande acaso do jornalista Joelmir Beting, que foi feliz em sua escolha na época, ao homenagear um gol marcado pelo eterno Rei Pelé, que nos deixou no dia 29 de dezembro de 2022, mas segue vivo em nossos corações.

No dia 5 de março de 1961, em duelo válido pelo Torneio Rio-São Paulo, o incrível Santos da época foi para a "cidade maravilhosa" para enfrentar o Fluminense no Maracanã. Ao lado do pioneiro jornalista e escritor Nelson Rodrigues, Joelmir Beting, no auge de seus 24 anos, assistia ao vivo àquela partida.

O ainda novato jornalista, na época, acompanhava ao duelo e fazia a cobertura pelo jornal O Esporte. Assim como qualquer jovem, a paixão pelo futebol o emocionou, como relatou em entrevista à TV Globo, quando viu Pelé sair da área do Santos, deixar todos os adversários para trás, e marcar o gol por baixo de Castilho, goleiro do Tricolor carioca, em 1961. No final: 3 a 1 para o elenco da Vila Belmiro.

Completamente empolgado com o gol marcado por Pelé, Joelmir Beting resolveu homenagear ao Rei de uma forma inusitada. Tirando dinheiro do próprio bolso, o jornalista mandou confeccionar uma placa de bronze com os dizeres: "Neste campo, no dia 5 de março de 1961, Pelé marcou o tento mais bonito da história do Maracanã", assinando com o nome do jornal onde trabalhava.

Aquele explêndido gol mereceu uma placa de bronze, encomendada com o dinheiro do próprio jovem Joelmir, na época. Com isso, surgiu a frase "gol de placa", dita quando um belíssimo e difícil tento, assim como o de Pelé, é marcado por algum atleta.