Por que Geromel é desfalque do Grêmio, contra o Corinthians, pelo Brasileirão

Zagueiro entrou em campo pela última vez na vitória contra o Cruzeiro, pela 21ª rodada do Brasileirão

Após a derrota contra o RB Bragantino por 2 a 0 na última quinta-feira, o Grêmio volta a campo nesta segunda-feira (18), às 20h (de Brasília), contra o Corinthians, na Neo Química Arena, em duelo adiado válido pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro. A equipe treinada por Renato Gaúcho ainda não terá a presença de seu zagueiro Pedro Geromel neste confronto.

O zagueiro sofreu uma lesão no menisco do joelho esquerdo em janeiro deste ano, e retornou aos gramados no último dia 27 de agosto, na vitória do Imortal contra o Cruzeiro, por 3 a 0. Porém, Geromel acabou deixando o campo após sentir dores ainda na primeira etapa, sendo substituído por Rodrigo Ely. Deste então, o capitão gremista voltou a ser desfalque da equipe.

Sem Geromel, Rodrigo Ely e Kannemann devem formar a dupla de zaga da equipe comandada por Renato Gaúcho, que ocupa a terceira colocação no Campeonato Brasileiro, com 39 pontos conquistados.