Por que Fluminense e Real Madrid não vão jogar uma disputa de terceiro lugar no Mundial de Clubes?

Fifa decidiu não realizar partida para decidir quem fica com a medalha de bronze

O QUE ACONTECEU

Fluminense e Real Madrid tinham expectativas de disputar o título na grande final nos Estados Unidos. No entanto, suas jornadas em busca de mais conquistas importantes chegaram ao fim.

O CONTEXTO

Os espanhóis foram goleados por 4 a 0 pelo Paris Saint-Germain, em uma semifinal, enquanto o Fluminense perdeu por 2 a 0 para o Chelsea na outra.

VOCÊ SABIA?

PSG e Chelsea se preparam para o confronto final no MetLife Stadium, em Nova Jersey, neste domingo (13), mas nenhuma medalha de bronze será entregue. A Fifa decidiu que, após um torneio disputado sob calor intenso, Real Madrid e Fluminense estão liberados para retornar para casa – marcando a primeira vez que não haverá disputa de terceiro lugar em uma edição do Mundial de Clubes.

MAIS INFORMAÇÕES

O Real Madrid encerrou sua temporada 2024/25 com um total de 68 partidas disputadas, somando todas as competições. Agora, Kylian Mbappé e seus companheiros precisam de um merecido descanso antes do início da nova campanha de LaLiga, que começa para eles em 19 de agosto contra o Osasuna.

O QUE VEM POR AÍ

O Fluminense foi vice-campeão no Mundial de Clubes de 2023, após ser derrotado pelo Manchester City na final. No entanto, não haverá pódio consecutivo desta vez, e o clube agora se prepara para retomar sua campanha no Campeonato Brasileiro, com duelo marcado contra o Cruzeiro para a próxima quinta-feira (17).