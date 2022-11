Por que Eric Faria empurrou um torcedor no Qatar em passagem ao vivo na Globo?

Durante uma passagem no "Bom dia Brasil", da TV Globo, o repórter levou um esbarrão e empurrou um torcedor durante a cobertura da Copa

Durante uma passagem no telejornal "Bom dia Brasil", da TV Globo, na manhã deste sexta-feira (18), o repórter Eric Faria levou uma trombada de um torcedor, no Qatar, e revidou com um empurrão na hora do susto.

Enviado especial da emissora para cobertura da Copa, Eric Faria estava prestes a ser chamado pela apresentadora Ana Luíza Guimarães para noticiar a proibição do consumo de cerveja nas regiões e dentro dos estádios do Mundial, imposta pelas autoridades locais.

No momento em que foi chamado, é possível ver o repórter sofrendo o esbarrão e revidando. Irritado com o acontecimento, o jornalista rapidamente se recompôs para fazer sua passagem ao vivo no telejornal.

"Oi, Ana, bom dia para você e para todo mundo. Eu estou em um ligar muito cheio aqui. Acho que o rapaz estava distraído ali e me deu um esbarrão", disse Eric, ao ser chamado pela apresentadora, antes de prosseguir com as informações.

Homem esbarra no jornalista Eric Faria, que o empurra de volta sem perceber que estava ao vivo 👀



pic.twitter.com/NdEgAuPiXk — Tracklist (@tracklist) November 18, 2022

Depois, Eric fez uma participação no "Redação SporTV", do Grupo Globo, e aproveitar para justificar sua atitude. O repórter afirmou que viu a cena repercutir rapidamente nas redes sociais e esclareceu o ocorrido.

"Obviamente que a imagem já viralizou. Eu estava de costas, preparado para fazer minha participação no Bom Dia Brasil e levei um baita esbarrão de um torcedor, que realmente estava distraído. Tomei um empurrão e a minha reação foi empurrar também", disse.

"Acabei tirando esse torcedor de perto de mim de um jeito mau educado. Tentei até pedir desculpas para o torcedor, mas ele saiu e eu nem o vi mais. Eu sei que já está na internet viralizando e eu acho legal esclarecer. Não teve maldade da parte dele e nem da minha. Tomara que ele aceite as minhas desculpas se eu encontrar ele por aqui."

Nas redes sociais, o assunto rapidamente tomou conta das postagens dos torcedores que estavam acompanhando o telejornal pela manhã. Enquanto alguns internautas levaram o caso de uma forma leve, criando memes, outros relataram que o repórter teve uma reação agressiva com o torcedor.

Para a cobertura da Copa do Mundo 2022, que acontece no Qatar, Eric Faria foi um dos primeiros enviados do Grupo Globo para o torneio. Lá, o jornalista participa de programas ao vivo no SporTV e na TV Globo, bem como realiza matérias para os dois canais em toda a programação.