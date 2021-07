Por que Emerson Palmieri joga pela seleção da Itália?

O lateral do Chelsea nasceu em Santos, mas, desde 2018, veste a camisa da seleção italiana

Emerson Palmieri dos Santos é um dos principais nomes de Roberto Mancini na Euro 2020. No lado esquerdo, é a primeira alternativa a Leonardo Spinazzola, apesar de uma temporada pouco inspiradora com a camisa do Chelsea, mesmo com o título conquistado da Champions League.

A chegada do brasileiro à Itália foi no ano de 2014, quando o Palermo o comprou do Santos. Lá, ficou apenas um ano, antes da transferência para o Roma, sob a orientação de Luciano Spalletti. Em janeiro de 2018 a mudança para Londres, para ser comandado pelo treinador dos Chelsea na ocasião, Antonio Conte.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

POR QUE EMERSON JOGA NA SELEÇÃO ITALIANA?

Emerson Palmieri dos Santos nasceu na cidade de Santos, Brasil, em 3 de agosto de 1994 e é justamente no Peixe que o jogador começa a se destacar: aos 17 anos venceu o campeonato sul-americano Sub 17.

Os primeiros passos rumo à cultura italiana se realizam com a compra do Palermo e ganham conotações cada vez mais decisivas com a obtenção do passaporte italiano em março de 2017. Desde então, defende a seleção da Itália.

Emerson, na verdade, é filho de Eliana Palmieri, descendente direta de Alfonso Palmieri, por sua vez nascido em Rossano, na Calábria, em 12 de maio de 1853. Tudo isso é certificado por um documento emitido pelo Município de Pavia, atestando que ele é italiano 'jure sanguinis'.

Mais artigos abaixo

Esta linhagem lhe permitiu se apresentar à primeira convocação, realizada no dia 9 de abril de 2017. No entanto, a sua estreia com a camisa italiana ocorreu apenas no dia 10 de setembro de 2018, pela UEFA Nations League, disputada em Portugal.

Uma história de amor com a seleção que floresceu apesar de Emerson já ter afirmado que sonhava em vestir a camisa do Brasil, mas desistiu para tentar conquistar um espaço maior em um contexto com menos competição.