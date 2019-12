Por que derrota para o United foi traumática para Guardiola

O catalão faz o pior início de temporada de sua carreira, mas ainda tem outros motivos para lamentar

A fala de Pep Guardiola após a derrota por 2 a 1 do no derby contra o United, neste sábado (07), passa uma mensagem textual diferente ao semblante pesado do técnico catalão enquanto ele dava suas respostas.

“Eles foram cirúrgicos. Estou mais do que feliz com nossa atuação. Nós criamos chances. No geral, estou muito feliz e satisfeito com a nossa performance”, disse Pep.

De fato, o City teve mais a posse de bola (71.9% a 28.1%) e finalizou mais vezes (22 a 11). Mas não foi suficiente e agora os atuais campeões se encontram a 14 pontos atrás do , líder da Premier League e na terceira posição, atrás também do .

Mas são outros cinco pontos em especial, além da exibição aprovada por Guardiola, que ajudam a explicar o semblante desgastado do treinador do Manchester City.

Pior início de temporada na história

Após 16 rodadas, o time de Pep Guardiola somou 32 pontos. É o pior início de temporada do treinador catalão durante a sua espetacular carreira – considerando também as passagens por e de Munique.

Fred decisivo

O brasileiro Fred chegou ao United em 2018-19, tendo escolhido o lado vermelho de Manchester ao invés do azul. Apesar das dificuldades de adaptação em Old Trafford, foi justamente contra o treinador que o queria no City que ele fez um de seus melhores jogos.

Racismo

Fred também acabou sendo envolvido na nota triste do duelo, ao ter sido alvo de manifestação racista por parte de um torcedor do City. Guardiola cobrou o seu clube para que evite novos acontecimentos como este: “vamos trabalhar para que não aconteça”.

Maguire

No início da temporada, o zagueiro inglês Harry Maguire era a contratação que Guardiola mais queria para o City, uma vez que o clube se via desfalcado de um zagueiro após a saída de Vincent Kompany.

Só que os Citizens não quiseram igualar a proposta do United e o jogador foi para Old Trafford. Neste sábado (07), Maguire foi praticamente intransponível: liderou em interceptações (3) e rebatidas (10).

Outra lesão na zaga

Não bastassem os erros defensivos que o time segue apresentando, Guardiola ainda viu o melhor zagueiro que tem atualmente à disposição, John Stones, deixar o campo lesionado no início do segundo tempo.

O jogador ainda vai passar por exames para ver a gravidade do problema. Aymeric Laporte, principal nome da zaga do time, está lesionado desde o início da temporada.