Por que Cuca não pode assumir o São Paulo imediatamente?

O técnico contratado recentemente pelo Tricolor se afastou do comando do Santos no fim de 2018 para tratamento de problema cardíaco

Depois da eliminação na segunda fase classificatória da Copa Libertadores, o São Paulo confirmou a chegada de Cuca no lugar de André Jardine. O problema é que a situação é mais complexa que isso.

O gaúcho de 55 anos iniciou seu último trabalho no Santos em junho de 2018. A equipe conseguiu dar uma guinada positiva na reta final da competição, fechando a campanha em 10º lugar. No entanto, por conta de um problema cardíaco grave, o técnico confirmou em entrevista coletiva que não treinaria nenhum time no início do ano seguinte e que se afastaria do cargo para fazer um tratamento.

Na última quinta-feira (14), o Tricolor confirmou a chegada do novo treinador, com a ressalva de que Vagner Mancini será o interino com aval do próprio Cuca. Confira mais detalhes da situação.

POR QUE CUCA SAIU DO SANTOS?



(Foto: Pedro E. G. Azevedo/Santos/Divulgação)

Em entrevista coletiva no dia 23 de novembro, o treinador explicou que, por conta de um problema cardíaco grave, não poderia seguir no ambiente futebolístico no início de 2019 e que treinaria o Santos nos dois últimos jogos de 2018, contra Atlético-MG (3 x 2 para o Peixe) e Sport (1 x 0 para o Leão) respectivamente.

A revelação veio após o presidente do time, José Carlos Peres, ter comentado que Cuca não estava bem de saúde, mesmo com a tentativa do gaúcho em manter a situação em sigilo. O técnico, na época, fez um cateterismo.

QUAL É O PROBLEMA CARDÍACO DE CUCA?



(Foto: Bruna Prado/Getty Images)

Cuca foi diagnosticado com aterosclerose, uma doença vascular que costuma se manifestar em pessoas com idade adulta ou avançada. É uma inflamação na parte interna das artérias de grande e médio porte que restringe a circulação de sangue. Sua causa está ligada ao acúmulo de placas de gordura, colesterol e outras substâncias e que, eventualmente, podem circular pela corrente sanguínea, provocando coágulos em outras partes do organismo. Em casos graves, a aterosclerose pode desencadear outros problemas cardíacos, como a doença arterial coronariana.

O tratamento é feito, na maioria das vezes, com a adoção de hábitos saudáveis, como a adequação da alimentação, prática de exercícios físicos e evitar situações de estresse emocional e, em situações mais agudas, há o uso de medicamentos. Caso as medidas sejam adotadas e seguidas, a cura é alcançada.

Segundo o cardiologista Constantino Constantini, o caso de Cuca necessita atenção especial pelo estágio em que se encontra.

“A artéria dele tem 50% de entupimento. Se não controlar os fatores de risco, isso evolui e pode ocasionar complicações cardiovasculares que fará com que perca a qualidade de vida precocemente”, revelou.

QUANDO CUCA ESTARÁ LIBERADO PARA TREINAR O SÃO PAULO?



(Foto: Getty Images)

De acordo com o próprio médico, Cuca estará apto a retornar a exercer as funções em 15 de abril, perto das finais do Campeonato Paulista. Até lá, ele está liberado para frequentar os bastidores da equipe do Morumbi e se ambientar ao cargo e ao clube.

Enquanto ele não assumir de maneira efetiva, Vagner Mancini será o interino, conforme definição em comum acordo entre treinador e equipe. Avlamir Stival, filho do futuro comandante do São Paulo, integrará a comissão técnica como auxiliar de Mancini para facilitar a transição entre o trabalho de Jardine e o do contratado.

Até lá, Cuca intensificará o tratamento para que consiga receber a liberação oficial o mais breve possível. Ele será apresentado nos próximos dias.