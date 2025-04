Por que Cristiano Ronaldo e o Al Nassr não estão na disputa do Mundial de Clubes de 2025?

A GOAL explica por que o craque português não marcará presença no grande torneio intercontinental deste meio de ano

Cristiano Ronaldo permanece entre os maiores da história do futebol, com praticamente todos os principais troféus que o esporte oferece já conquistadis. O craque português se destaca pela sede incansável por sucesso e pela obsessão em sempre ser o melhor — e o bom momento no Al Nassr é prova disso.

No entanto, há um título que o camisa 7 não poderá disputar em 2025 — o novo Mundial de Clubes da FIFA, que será realizado nos Estados Unidos. Gigantes como Real Madrid, Manchester City e Chelsea marcarão presença, mas CR7 ficará de fora.

Por que Cristiano Ronaldo e o Al Nassr não jogarão o Mundial de Clubes de 2025?

Mesmo com o novo formato expandido para 32 equipes no Mundial de Clubes da FIFA de 2025, o Al Nassr não estará nos Estados Unidos. Apenas um representante da Saudi Pro League — o atual campeão Al Hilal — representará o país.

Os critérios de classificação da Fifa favoreceram fortemente clubes que venceram seus campeonatos nacionais ou conquistaram títulos continentais. Como o Al Nassr não venceu nem a Saudi Pro League nem levantou a taça da Champions League Asiática durante o período de classificação, acabaram ficando de fora.

Com estrelas como Kalidou Koulibaly e Rúben Neves e comandado pelo ex-técnico do Flamengo Jorge Jesus, o Al Hilal conquistou o título da temporada 2023/24 com uma vantagem monstruosa de 14 pontos e invicto. Cristiano Ronaldo e companhia acabaram com o vice.

Quais equipes se classificaram ao Mundial de Clubes de 2025?