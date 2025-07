Por que as chances do Arsenal comprar Rodrygo junto ao Real Madrid estão crescendo

O Arsenal está de olho em Rodrygo como um “upgrade” em relação a Gabriel Martinelli, e as chances de contratar o ponta do Real Madrid estão aumentando

O QUE ACONTECEU?

Segundo relatos, Mikel Arteta está buscando reforçar o setor ofensivo durante a janela de transferências de verão da Europa. Um novo camisa 9 é a prioridade no momento, com os Gunners sendo fortemente ligados a nomes como os destaque de Sporting e do RB Leipzig, Viktor Gyokeres e Benjamin Sesko, respectivamente.

O CONTEXTO

O gigante da Premier League também está no mercado em busca de outro talento criativo para atuar pelo lado esquerdo. Foi sugerido que Martinelli pode ser negociado, em meio a rumores envolvendo o Bayern de Munique e clubes da Liga Saudita, para que o Arsenal consiga levantar fundos necessários.

Getty Images

VOCÊ SABIA?

Parte desse dinheiro poderia ser reinvestida em outro brasileiro. O jornal The Mirror informou que Rodrygo se tornou um “espectador” no Real Madrid durante a disputa da Copa do Mundo de Clubes da FIFA, com o jogador de 24 anos começando apenas uma partida e passando bastante tempo no banco de reservas.

CONTE-ME MAIS

O novo técnico do Real Madrid, Xabi Alonso, implementou um novo sistema tático e acredita que Rodrygo, Kylian Mbappé, Vinicius Júnior e Jude Bellingham não podem atuar juntos no mesmo time titular. Isso significa que alguém terá que “sair de cena”.

OThe Mirror afirma que esse jogador pode ser Rodrygo, o que pode favorecer o Arsenal. Segundo a publicação, “o estafe do jogador está cada vez mais ciente de que seus dias em Madri podem estar contados”.

Getty

O QUE VEM POR AÍ PARA RODRYGO?

É informado que os representantes de Rodrygo “não querem se precipitar”, e o Arsenal também estaria disposto a esperar. No entanto, em meio a especulações sobre um preço de £70 milhões (cerca de R$ 518 milhões), é reconhecido que as chances de mais uma estrela sul-americana se transferir para o norte de Londres estão “aumentando”.