Por que Cássio não jogou pelo Corinthians contra a Portuguesa?

Goleiro corintiano aqueceu com a equipe antes da partida, mas não ficou nem no banco de reservas em jogo do Paulistão

Neste domingo (12), o Corinthians visitou a Portuguesa e o jogo acabou empatado em 0 a 0. O duelo ocorreu no estádio Mané Garrincha, em Brasília, pela oitava rodada do campeonato Paulista de 2023. Cássio, o goleiro do Alvinegro, participou do aquecimento com a equipe mas foi cortado da partida e ficou fora até do banco de reservas.

De acordo com o comunicado oficial do Corinthians nas redes sociais, o goleiro corintiano contraiu uma virose que o impossibilitou de atuar como titular na partida. Cássio até participou do aquecimento da equipe antes da partida, mas não se sentiu bem para atuar no duelo.

Com isso, o goleiro reserva, Carlos Miguel assumiu a posição no time titular e terminou a partida sem sofrer nenhum gol.

A volta de Cássio deve acontecer em breve, já que, em tese, viroses se curam em poucos dias. Mas tudo dependerá da evolução do quadro de recuperação do camisa 12 do Corinthians.