Walter Casagrande Jr anuncia que não faz mais parte do time de comentaristas da Globo

O ex-jogador de futebol e comentarista esportivo Walter Casagrande Jr encerrou o contrato com a Globo após 24 anos de parceria. Nesta quarta-feira (6), ele compartilhou um vídeo com o anúncio nas redes sociais e contou sobre a decisão de seguir por novos caminhos.

Sem dar pistas sobre o que vai fazer daqui para a frente, o ex-atleta comunicou que o contrato chegou ao fim. “Depois de 25 anos de Globo, seis Copas do Mundo, cinco finais, incluindo a de 2002, com os dois gols do Ronaldo, três Olimpíadas e diversas finais de campeonatos por aí, meu ciclo acabou. Estou saindo da Globo hoje, não faço mais parte do grupo de Esportes da TV. Vou seguir a minha estrada. Na realidade, acho que foi um alívio para os dois lados”, contou.

Mas, a dúvida de muitas pessoas seria por qual motivo Casagrande deixou a Globo. A GOAL te mostra.

Por que Casagrande saiu da Globo?

Rumores dizem que o ex-jogador saiu do Grupo Globo porque fez de seus comentários esportivos um palanque político. Nos últimos anos, o veterano fez duras críticas ao governo do presidente Jair Bolsonaro, durante as participações na emissora. Além disso, ele protagonizou algumas discussões em programas com seus colegas de emissora, PVC e Caio Ribeiro, por exemplo.

A Globo emitiu um comunicado oficial sobre o assunto. O contrato se encerraria em dezembro mas as partes optaram por antecipar o fim em comum acordo.

“Como jogador, Walter Casagrande Júnior escreveu uma história importante dentro de campo: ídolo do Corinthians, onde foi protagonista da Democracia Corintiana, teve passagem pelo futebol europeu e também defendeu a seleção brasileira na Copa do Mundo de 1986. Fora dos gramados, a trajetória foi também de sucesso. Há 25 anos ele exerce a função de comentarista, 24 deles na Globo. Um período marcado por grandes momentos, conquistas, emoções, superação e pela autenticidade, uma de suas marcas registradas. Em comum acordo, a parceria entre Globo e Casagrande chega ao fim, mas suas análises estarão para sempre marcadas no almanaque das transmissões de futebol da televisão brasileira“, disse a Globo.

Casagrande é ídolo do Corinthians e defendeu a Seleção Brasileira. Começou como comentarista na década de 1990 na ESPN. Depois, partiu para a Globo onde foi um dos principais comentaristas do SporTV e de jogos para São Paulo, participando de grandes eventos como Copa do Mundo e Olímpiadas.

Fora de campo e da TV, Casagrande se firmou como uma figura influente ao falar de dependência química. O comentarista também ficou marcado por comentários políticos, principalmente contra o governo de Jair Bolsonaro.