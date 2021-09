Por que card de Goretzka no FIFA 22 já é histórico?

Meia do Bayern de Munique é dono de primeiro card "base" com 80 ou mais pontos por atributo

Leon Goretzka, meia do Bayern de Munique, teve sua carta do FIFA 22 revelada e foi um dos assuntos comentados entre a comunidade do game de futebol da EA Sports.

Avaliado com uma alta nota geral de 87, o alemão é o primeiro jogador na história do título a ter 80 pontos ou mais em cada um dos atributos da "face" de sua carta base no modo Ultimate Team (aqueles mostrados no card).

O novo rating de Goretzka dividiu opiniões. Enquanto alguns acham que o meia merece a pontuação, outros afirmaram que as notas são exageradas, especialmente em stats como velocidade e chute, onde Goretzka não seria bom o bastante.

A categoria de jogadores com 80 ou mais pontos em cada atributo é batizada carinhosamente de "Gullit Gang" entre os fãs do game, em referência ao versátil holandês, capaz de atacar e defender com muita facilidade. Gullit é, inclusive, um dos Ídolos mais populares e valiosos do Ultimate Team.

Debates sobre ratings do FIFA são comuns com a proximidade do lançamento do game. Agendado para o próximo dia 1 de outubro, FIFA 22 terá Cristiano Ronaldo com o nível 91, abaixo de Robert Lewandowski, mais um fato que deu o que falar entre a comunidade.

FIFA 22 terá versões para PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One, Nintendo Switch e PC. Clique aqui e saiba tudo sobre o lançamento do game.