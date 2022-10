Por que camisa dourada do Atlético-MG virou polêmica?

O galo desenhado no terceiro uniforme atleticano motivou elogios... e um possível problema

O Atlético Mineiro lançou um novo modelo de terceira camisa. A peça, majoritariamente na cor dourada e com o desenho de um Galo em marca d’água em grande parte do material, agradou os torcedores alvinegros. Mas acabou se encontrando no centro de uma polêmica que pode ter contornos até mesmo jurídicos.

O problema não tem a ver com a cor dourada, que já esteve presente em peças anteriores do Atlético (como no material feito para o centenário do clube, em 2009). O problema está no desenho do galo na camisa... do Galo.

Atlético-MG, camisa dourada, 21/10/2022

A arte é de autoria de Luis Valseca, espanhol que trabalha como tatuador. Elogiado por torcedores atleticano nas redes sociais, Valseca agradeceu. Mas sem esconder a surpresa: “Obrigado. Fiquei sabendo agora. Eles fizeram isso sem meu consentimento”, escreveu. A arte original feita pelo tatuador, intitulada como La Armonía del Ocaso, ainda mostra um outro galo compondo o cenário.

Segundo noticiado pelo GE, após contato com a diretoria atleticana, a polêmica é de responsabilidade da Adidas, que produz os uniformes do clube.