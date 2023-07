Por que Jonathan Calleri desfalca o São Paulo contra o Palmeiras, pela Copa do Brasil?

Jogo é válido pelas quartas de final da competição nacional

O São Paulo terá um importante desfalque na partida desta quarta-feira (5), contra o Palmeiras, no Morumbi, pelo jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil. O atacante Calleri está fora do confronto decisivo. O jogador está com dores nas costas e não conseguiu se recuperar a tempo.

No jogo diante do Fluminense no último sábado, pelo Campeonato Brasileiro, Calleri já não tinha sido relacionado. O argentino se machucou em jogo da semana passada contra o Tigre, pela Copa Sul-Americana, e tem feito sessões de tratamento diárias. Outro atleta que não enfrenta o Verdão é o zagueiro Beraldo, que se lesionou em um treinamento.

Ferraresi, Moreira, Igor Vinícius, Galoppo, Talles Costa, Michel Araújo também estão machucados e não devem ser relacionados. Já Erison, Welington e Pato fazem transição física, mas não devem retornar. O lateral-direito Raí Ramos não estará à disposição por já ter atuado na competição por outra equipe.

Sem o artilheiro da equipe, o São Paulo deve iniciar o Choque-Rei com a seguinte escalação: Rafael; Rafinha, Arboleda, Alan Franco e Caio Paulista; Pablo Maia, Gabriel Neves, Nestor e Welington Rato; Luciano e Juan.