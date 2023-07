Por que Bruno Henrique desfalca o Flamengo contra o Athletico pela Copa do Brasil?

Jogo é válido pelas quartas de final da competição nacional

O Flamengo terá um importante desfalque na partida desta quarta-feira (12), contra o Athletico, na Arena da Baixada, pelo jogo de volta das quartas de final da Copa do Brasil. O atacante Bruno Henrique está fora do confronto decisivo. O jogador sofreu entorse no joelho e tornozelo esquerdo e não conseguirá se recuperar a tempo.

O atacante se machucou em jogo no último sábado (8) contra o Palmeiras, pelo Campeonato Brasileiro. Não houve fratura, mas o Fla confirmou lesões nas duas regiões da perna do atacante. O problema aconteceu após o pisão do zagueiro Luan, do Palmeiras. O camisa 27 do Mengão fez exames médicos e não precisará passar por cirurgia. Ele fará tratamento com fisioterapia.

O problema vem em momento de retomada de confiança de Bruno Henrique, após grave lesão multilgamentar no joelho, ocorrida no ano passado. Nos últimos jogos, o atacante tem sido peça importante no esquema de Jorge Sampaoli, mesmo saindo do banco de reservas.