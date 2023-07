Por que Bruno Henrique e Gabigol comemoram gols juntando os dedos?

A dupla de ataque já entrou para a história rubro-negra

A cena já está marcada na história das grandes parcerias do Flamengo. Se os rubro-negros balançam as redes com Gabigol ou Bruno Henrique, os atacantes se juntam para uma comemoração emblemática: jogam o tronco de seus corpos em direção mútua e unem a pontinha de seus dois dedos indicadores.

Mas por que a dupla de ídolos do Flamengo comemora os seus gols feitos em parceria desta forma? A explicação é bastante conhecida para alguns, mas ainda desconhecida para muitos. A vibração é uma referência ao desenho Dragon Ball Z.

No anime, um de maiores sucessos da história, os principais personagens conseguem se fundir para virar apenas um – que ganha a força somada e fica conhecido por um grande poder. Para dar certo, contudo, toda a movimentação precisa ser meticulosamente perfeita. Do contrário, o resultado da fusão é catastrófico e caricato. Mas no caso de Gabigol e Bruno Henrique, a movimentação em campo dificilmente costuma não estar certa. Sorte do Flamengo.