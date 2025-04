Os gigantes catalães não estarão na principal competição de clubes deste meio de ano — e a GOAL explica por que...

O Mundial de Clubes da FIFA 2025 evoluiu de um torneio de apenas sete equipes para um formato em grupos, com 32 participantes. E todos esperariam ver gigantes como o Barcelona nesse palco, mas o clube catalão acabou ficando de fora. Aqui, a GOAL explica o porquê...

Por que o Barcelona não vai disputar o Mundial de Clubes da Fifa de 2025?

A Fifa fará uma versão reformulada do torneio para 2025: 32 equipes lutarão pelo título ao longo de quatro semanas nos Estados Unidos. Diferentemente da edição anterior, que incluía apenas os campeões continentais e um representante do país sede, o torneio expandido distribui vagas entre as seis confederações com base em métricas de desempenho ao longo de um ciclo de quatro anos.

Para definir os participantes, a Fifa considera os resultados das temporadas 2021/22 a 2023/24 das principais competições de clubes de cada confederação. A UEFA, por exemplo, dá vaga aos campeões da Champions League desse período e preenchem as vagas restantes por meio de um ranking de clubes de quatro anos. Enquanto isso, AFC, CAF e CONCACAF distribuem quatro vagas cada para seus campeões, enquanto a OFC conta com uma. A associação anfitriã ainda garante uma vaga direta.

Mais artigos abaixo

A UEFA, com a maior alocação de vagas — 12 ao todo — leva os campeões da Champions League de 2021/22 a 2023/24 e preenche os lugares restantes com base no sistema de coeficiente de clubes da própria entidade. Um ponto crucial é que a Fifa impõe um limite de dois clubes por associação nacional — a menos que mais de dois times do mesmo país conquistem o torneio continental. Isso significa que, mesmo com bom desempenho no ranking, equipes podem ficar de fora se dois compatriotas já tiverem garantido vaga.

Embora o Barcelona tenha se mantido competitivo tanto no cenário doméstico quanto no europeu, o clube não conquistou nenhum título da Champions League entre 2021 e 2024 e não teve a pontuação suficiente no coeficiente da UEFA para superar o Atlético de Madrid. Com Real Madrid e Atlético já ocupando as duas vagas permitidas para a Espanha, o Barcelona acabou ficando de fora.

Como Real Madrid e Atlético de Madrid garantiram vaga?

No caso da Espanha, o Real Madrid garantiu sua vaga ao vencer a Champions League nas temporadas 2021/22 e 2023/24, enquanto o Atlético de Madrid ficou com o segundo lugar disponível graças à sua posição no ranking da UEFA. Assim, esses dois clubes ocuparam as vagas destinadas ao país, superando o Barcelona.