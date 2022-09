As bandeiras estavam proibidas nas praças esportivas em São Paulo desde 1996

Após 26 anos, as torcidas organizadas dos clubes de São Paulo estão liberadas para levarem bandeiras com mastros para os estádios de futebol em partidas realizadas em território paulista.

A lei estadual nº 9.470, que proibia o uso de bandeiras com mastros em São Paulo, foi sancionada em 7 de dezembro de 1996 pelo então governador Mário Covas (PSDB).

Por que as bandeiras eram proibidas nos estádios de São Paulo?

Getty Images

O artefato foi proibido nas arquibancadas paulistas por estar sendo usado, à época, como arma em confrontos entre torcidas, por isso, as autoridades alegavam problemas de segurança. A proibição de bandeiras com mastros aconteceu em 1996, como consequência aos atos de selvageria, que terminaram em mortes, vistos durante um clássico entre Palmeiras e São Paulo na Copinha do ano anterior. Desde então os utensílios apareceram apenas em outras situações alheias ao jogo, como apresentações de jogadores. À época, o governador Mário Covas sancionou a lei que vetou "a venda, a distribuição ou utilização de hastes ou suportes de bandeiras" nos estádios.

Vale destacar que o uso de bandeiras com mastros é permitido em outros estados do Brasil e a decisão libera, agora, as torcidas de usarem os materiais em jogos em São Paulo. A decisão foi baseada no Estatuto do Torcedor, "lei federal que permite a entrada de hastes e suportes de bandeiras nos estádios" e que cancelará a "lei estadual anterior que proibia o ingresso dos apetrechos" em SP.