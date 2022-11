Por que a Suíça, adversária do Brasil na Copa do Mundo, é o país do chocolate?

País é especialista nesta iguaria que nasceu no continente americano

É impossível falar da Suíça , adversária do Brasil nesta segunda-feira, pela segunda rodada do grupo G da Copa do Mundo do Qatar, e não lembrar dos deliciosos chocolates suíços. A turma Shaquiri, Xhaka e cia, pertence ao país que lidera o ranking de consumo do doce do mundo.

A Suíça não foi o primeiro país a fabricar o chocolate, mas se transformou no grande especialista no assunto. A história dá conta de que o doce surgiu no México com o cacau e foi levado para o continente europeu por Hernán Cortes. Quando a especiaria chegou no país suíço recebeu atenção mais do que especial.

Antes consumido moído e torrado, no século 18, os suíços passaram a adicionar manteiga e leite, surgindo assim o chocolate ao leite, que derrete na boca. O suíço Rodolpho Lindt foi o responsável pela produção em larga escala da evolução da especiaria. Pelo sobrenome, dispensa comentários, né?

A partir disso, os suíços se debruçaram sobre o chocolate, começaram a testar novas receitas. Os turistas que deixavam o país de volta para seus lares, sempre levavam uma barrinha diferente do doce e uma receita especial. Foi assim que o país se transformou no “país do chocolate”.

Nesta segunda-feira (28), a seleção brasileira reencontra a Suíça, adversária também na Copa do Mundo do Qatar. Pelo equilíbrio entre as duas equipes é difícil imaginar um chocolate e deve ser um jogo bem disputado. As duas equipes venceram na estreia e brigam pela ponta nesta rodada.