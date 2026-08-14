Por que a saída de Moussa Diaby do Al-Ittihad demorou?

A transferência do ponta francês Moussa Diaby do clube saudita Al-Ittihad para o Bayer Leverkusen, da Alemanha, transformou-se em uma das questões mais complicadas desta atual janela de transferências, apesar de haver um desejo sério e mútuo entre todas as partes para concretizar o negócio e devolver o jogador às competições da Bundesliga.

Reportagens da imprensa alemã assinadas pelo jornalista Patrick Scherer, especializado no acompanhamento das notícias do Bayer Leverkusen, revelaram os verdadeiros motivos por trás do atraso do anúncio oficial do negócio até o momento, indicando que as negociações entre a diretoria do Al-Ittihad e o clube alemão esbarram em um obstáculo principal que trava a assinatura definitiva.

De acordo com os detalhes divulgados, o aspecto financeiro relativo ao valor da transferência do contrato do jogador não representa qualquer entrave entre os dois clubes, já que a diretoria do Al-Ittihad chegou a um acordo quase total com a diretoria do Bayer Leverkusen para fechar o negócio por um valor de cerca de 30 milhões de euros, quantia que obteve a aprovação de ambas as partes para dar início aos trâmites da transferência.

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Os acordos não se limitaram apenas às diretorias dos dois clubes, mas se estenderam também às condições pessoais do próprio jogador; o Bayer Leverkusen fechou seu acordo completo com Moussa Diaby sobre os detalhes do novo contrato e as cláusulas relativas ao seu salário e duração, diante de um enorme desejo do internacional francês de voltar novamente às fileiras de seu antigo clube.

Apesar do suposto fechamento do valor do negócio e das cláusulas do contrato do jogador, o único ponto de discordância que impede o encerramento do processo está nos aspectos do acerto financeiro entre o jogador e seu atual clube; a diretoria do Al-Ittihad exige uma solução definitiva para as questões financeiras e os vencimentos remanescentes de Diaby antes da assinatura dos documentos de saída oficial.

A diretoria do Leverkusen busca no momento pressionar em direção a um acerto desse processo pendente o mais rápido possível, na esperança de fechar o negócio oficialmente e de que o jogador se integre aos treinamentos coletivos, enquanto a diretoria do Al-Ittihad continua a estudar as opções disponíveis para garantir o encerramento do processo de forma que preserve os direitos financeiros e contratuais do clube.