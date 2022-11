Por que a Itália não está na Copa do Mundo 2022?

Uma das maiores campeãs mundiais ficou de fora de sua segunda Copa do Mundo seguida

Apesar de a Copa do Mundo ser o momento de encontro de grandes seleções de futebol, às vezes algumas das melhores falham em se classificar. E, para 2022 - de novo -, esse foi o caso da seleção da Itália, que pela segunda vez seguida, não passou pelos adversários nas Eliminatórias europeias.

Tetracampeã mundial, seis vezes finalista e uma das mais tradicionais equipes de futebol de todas, a seleção italiana tem sofrido alguns reveses doloridos nos últimos anos - mais precisamente desde o título de 2006. Neste período, a Azzurra até conquistou o título da Eurocopa de 2020 - e chegou à final em 2012 -, mas falhou em chegar ao mata-mata de uma Copa por duas vezes e sequer foi ao Mundial em outras duas.

Por que a Itália não está disputando a Copa do Mundo de 2022?

Assim como aconteceu na Copa da Rússia, em 2018, a seleção italiana não conseguiu se classificar para a edição de 2022, no Qatar. Mesmo vindo do incrível título da Euro 2020 (disputada em 2021 por conta da pandemia), a equipe de Roberto Mancini acabou tropeçando feio nas Eliminatórias europeias e não conseguiu a vaga.

Dividindo o Grupo C com Suíça, Irlanda do Norte, Bulgária e Lituânia, a seleção italiana chegou a liderar sua chave em alguns momentos, mas acabou terminando a fase de grupos em segundo lugar e não conseguindo a vaga direta, que ficou com os suíços. No entanto, por ter assegurado a vice-colocação, teve a chance de tentar sua vaga na repescagem.

Mas nem mesmo essa segunda chance foi o suficiente. Ainda na primeira fase da repescagem, a chamada semifinal, os italianos acabaram perdendo de 1 a 0 para a Macedônia do Norte e deram adeus às suas chances de classificação à Copa do Mundo. Na fase seguinte, os algozes tiveram a chance de eliminar mais uma gigante, a seleção portuguesa, mas não conseguiu repetir o feito e acabou perdendo de 2 a 0.