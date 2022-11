Por que a Holanda também é chamada de Países Baixos?

Países Baixos é o nome oficial do país no noroeste da Europa, e assim quer ser conhecido no resto do mundo

A Holanda quer ser chamada de Países Baixos. Essa é a mensagem que as autoridades do país no noroeste da Europa querem transmitir ao resto do mundo em uma iniciativa para difundir o nome oficial de sua nação.

Ministérios e instituições desportivas e culturais, acompanhados das principais cidades do país, lançaram uma campanha de marketing a fim de eliminar o uso do nome Holanda.

Como por exemplo, o site oficial de turismo deixará de se chamar Holland.com, e a seleção de futebol será promovida como Países Baixos, evitando o uso de "Holanda". A cor laranja continuará sendo a oficial do país, mas não está claro se a icônica tulipa será mantida como seu símbolo internacional.

Países Baixos é a tradução em português de Nederland, que no original neerlandês é "Neder-landen", que literalmente significa "terras baixas".

O país se denomina assim por causa de sua localização geográfica, parcialmente abaixo do nível médio do mar. A denominação "Holanda" vem do nome da região homônima que se encontra no oeste do país, dividida em duas províncias: Holanda do Norte e Holanda do Sul. Ambas dominaram a região por muito tempo.

É por isso que existem os holandeses, mas os habitantes de uma das outras 10 províncias não são conhecidos como tais. Nem os habitantes de seus territórios do Caribe (Aruba, Curaçao e São Martinho). É essa divisão em 12 províncias que levou ao nome no plural, e não no singular (País Baixo, no caso).