Mesmo podendo ter 26 atletas à disposição, Didier Deschamps opta por levar apenas 25; saiba o motivo dessa decisão

Na tarde desta quarta-feira (9), Didier Deschamps anunciou os nomes dos 25 jogadores que vão fazer parte da delegação da seleção francesa na Copa do Mundo do Qatar.

Sem nenhuma surpresa, Mbappé, um dos principais nomes do futebol mundial na atualidade, está entre os escolhidos pelo treinador francês para disputar sua segunda Copa na carreira.

Além dele, atacantes como Karim Benzema e Antoine Griezmann também estão presentes na lista de Deschamps.

As grandes ausências são Paul Pogba e N'Golo Kanté. O jogador da Juventus teve uma lesão no joelho direito e depois acabou sofrendo com uma sobrecarga muscular, que vai mantê-lo afastado dos gramados pelo menos até 2023. Já Kanté passou por uma cirurgia para tratar uma lesão na coxa e sua previsão de retorno é de quatro meses.

Mas, afinal, por que a França só levou 25 jogadores para a Eurocopa? A GOAL te explica.

Por que a França convocou 25 e não 26 jogadores para a Copa do Mundo?

FRANCK FIFE/AFP via Getty Images

No anúncio dos nomes, o técnico Didier Deschamps falou sobre o assunto: “Eu escolho 25, porque acho que esse número me oferece segurança suficiente para o torneio. Não 24 ou 26, julgo que 25 me oferece essa segurança".

Para a última Eurocopa, o técnico francês levou 26 atletas e se arrependeu. Ele havia dito que alterar 3 jogadores de uma vez em uma partida é uma questão problemática. A França está no Grupo D da Copa do Mundo de 2022, junto com Austrália, Dinamarca e Tunísia. A estreia da seleção será contra os australianos, dia 22 de novembro, às 16h.

Confira os convocados da França para a Copa do Mundo:

GOLEIROS

Lloris (Tottenham); Areola (West Ham) e Mandanda (Rennes).

DEFENSORES

Pavard (Bayern de Munique); Koundé (Barcelona); Lucas Hernández (Bayern de Munique); Varane (Manchester United); Saliba (Arsenal) e Theo Hernández (Milan); Upamecano (Bayern de Munique); Kimpembe (PSG) e Konaté (Liverpool).

MEIO-CAMPISTAS

Tchouaméni (Real Madrid); Fofana (Monaco); Camavinga (Real Madrid); Rabiot (Juventus); Guendouzi (Olympique de Marselha) e Veretout (Olympique de Marselha).

ATACANTES

Mbappé (PSG); Benzema (Real Madrid); Griezmann (Atlético de Madrid); Dembélé (Barcelona); Coman (Bayern de Munique); Giroud (Milan) e Nkunku (RB Leipzig).