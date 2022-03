Por que a falha do goleiro no futebol é chamada de frango?

Vida de goleiro não é fácil. Estamos falando da última barreira entre a bola e o gol, aquele onde é muito mais fácil de se depositar a culpa quando um lance dá errado na hora de maior felicidade do adversário.

Para ser um bom goleiro é preciso ser forte mentalmente, mas até mesmo os bons goleiros estão sujeitos a um acontecimento que é o maior pesadelo dos únicos a calçarem luvas no futebol: a falha evidente e inesperada... o frango.

O último a lamentar um gol sofrido desta maneira foi o jovem goleiro Daniel, do Internacional, em duelo válido pela primeira fase da Copa do Brasil contra o Globo. Em cobrança de falta, no segundo tempo, o lateral-esquerdo Fernando, do Globo, chutou rasteirinho, debaixo da barreira. Daniel, com pouco tempo de reação, agachou e preparou as mãos para encaixar a esfera que via em sua direção. Mas a bola, teimosa, passou pelo espaço entre as mãos e seguiu na brecha por entre as pernas para encontrar o fundo das redes.

A reação de Daniel, muitas vezes vista em vários outros goleiros mundo afora, só não motiva a solidariedade do time adversário e do rival que acabou de ganhar um motivo para rir. Desolado, o goleiro olha para o fundo das redes ciente do que aconteceu: levou um frango.

Ok, todos nós sabemos o que é um frango – a falha de um goleiro – ou até o chamado “frango clássico”, como o que aconteceu com Daniel no Globo x Inter pela Copa do Brasil 2022. Mas por que este tipo de lance recebe este nome?

Este é um mistério sem resposta oficial.

Não há registros de um inventor para o termo, mas segundo “O Guia dos Curiosos” acredita-se que o termo foi cunhado pelo fato de a bola protagonizar, neste caso específico, um comportamento que parece ao de alguém que, em vão, tenta capturar um frango ou uma galinha com as mãos... mas fica de mãos vazias.