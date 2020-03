Por que a Copa Libertadores da América tem esse nome?

O torneio nasceu com o nome de Copa dos Campeões, mas não demorou muito para trocar pelo nome atual

Um dos torneios mais tradicionais e importantes do mundo, a Libertadores já é conhecida no mundo todo com este nome que foge totalmente do comum. Mas por que a competição é chamada assim? Acredite: nem sempre foi assim.

Quando criada, em 1959, a competição reuniu sete equipes e foi chamada de Copa dos Campeões da América. A primeira edição com este nome aconteceu no ano seguinte e somente em 1965 o torneio foi rebatizado para da América.

O nome "Libertadores" faz referência aos líderes nacionais que buscaram a independência de seus países, principalmente aqueles que se uniram e lutaram contra o Império Espanhol nos séculos XVIII e XIX. Os principais nomes quem fazem parte dos Libertadores são:

Simon Bolívar: muito provavelmente o principal integrante da lista. Ele recebeu o apelido de El Libertador e foi o grande responsável pelas independências da , , , Panamá, e, claro, . Hoje, há um clube batizado em sua homenagem: o Bolívar-BOL, que joga esta edição da Libertadores e está no grupo do .

outro grande nome da independência de países como , e Peru. Outros Libertadores: José Gervasio Artigas ( ), Bernardo O'Higgins (Chile), José Miguel Carrera (Chile), Manuel Belgrano (Argentina), Antonio José de Sucre (Venezuela), José Joaquín de Olmedo (Equador) e Dom Pedro I ( ).

Voltando a falar sobre o torneio, a Libertadores chegou a ter o patrocínio de empresas em seu nome durante quase 20 anos. A primeira vez que isso aconteceu foi em 1997, quando a Toyota aifrmou parceria de 10 anos para batizar a competição de Copa Toyota Libertadores.

Entre 2008 e 2012, foi a vez do Grupo Santander patrocinar a competição, que era oficialmente chamada de Copa Santander Libertadores.

Por fim, entre 2013 e 2016, o campeonato foi chamado de Copa Bridgestone Libertadores quando a marca de pneus bancou o nome do campeonato.

A partir de 2017, o torneio passou a se chamar oficialmente Conmebol Libertadores da América. A entidade sul-americana decidiu não negociar mais os naming-rights da competição.