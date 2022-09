Por que a Copa das Confederações não é mais disputada?

Última edição da competição aconteceu em 2017, com vitória alemã sobre o Chile; Brasil é o maior campeão, com quatro títulos

Há não muito tempo, jogadores e torcedores tinham uma ideia do que estava por vir nas próximas finais da Copa do Mundo, quando a Copa das Confederações foi realizada 12 meses antes do principal evento da Fifa.

A competição - que começou na Arábia Saudita como a Copa Rei Fahd - foi originalmente introduzida de dois em dois anos entre 1992 e 2001, antes de ser transferida para os anfitriões da Copa do Mundo, pois acabou se tornando um evento que acontecia a cada quatro anos.

Por que ela não faz mais parte do calendário do futebol, que pode afirmar ter recolhido a coroa e poderia ser trazida de volta no futuro? A GOAL analisa todas essas questões.

O que aconteceu com a Copa das Confederações?

Em 2019, foi confirmado pela FIFA que a Copa das Confederações seria remetida para os livros de história. O torneio tinha contado com os campeões mundiais e os campeões continentais das seis regiões da Fifa - AFC, CAF, CONCACAF, CONMEBOL, OFC e UEFA.

A competição foi realizada pela última vez em 2017, antes da Copa do Mundo de 2018 na Rússia, com uma revisão do calendário internacional feita antes do Qatar 2022. A Fifa tomou a decisão de eliminar a Copa das Confederações, pois eles pretendem expandir a Copa do Mundo de Clubes.

Esse evento deverá contar com 24 equipes, embora o novo formato tivesse que ser adiado em 2021 devido ao impacto da pandemia do coronavírus e à necessidade de reprogramar a Euro 2020 e a Copa América. Alguns podem considerar bom que a Copa das Confederações não esteja mais pronta para ser agarrada, já que nenhum dos lados que recolheram o troféu foi para saborear a glória definitiva nas finais da Copa do Mundo seguintes.

História da Copa das Confederações: Vencedores, finalistas e anfitriões

A competição ficou conhecida como a Copa das Confederações da FIFA em 1997, mas continuou a ser realizada no Oriente Médio naquele momento.

O Brasil é o país mais bem sucedido da história da competição, reivindicando o prêmio máximo em quatro ocasiões - incluindo uma série de três triunfos sucessivos entre 2005 e 2013.

Ano Sede Final 1992 Arábia Saudita Argentina 3 x 1 Arábia Saudita 1995 Arábia Saudita Dinamarca 2 x 0 Argentina 1997 Arábia Saudita Brasil 6 x 0 Austrália 1999 México México 4 x 3 Brasil 2001 Coréia do Sul/Japão França 1 x 0 Japão 2003 França França 1 x 0 Camarões 2005 Alemanha Brasil 4 x 1 Argentina 2009 África do Sul Brasil 3 x 2 Estados Unidos 2013 Brasil Brasil 3 x 0 Espanha 2017 Rússia Alemanha 1 x 0 Chile

Seria possível retomar a Copa das Confederações?

Getty

Enquanto a Fifa está ansiosa para implementar competições de clubes mais grandiosas, há muita discussão sobre eventos internacionais mais frequentes. O ex-treinador do Arsenal, Arsene Wenger, que agora é o chefe da Fifa para o desenvolvimento do futebol global, atraiu críticas por sugerir que a Copa do Mundo poderia ser realizada a cada dois anos.

Enquanto essa proposta parece estar fora de cogitação por enquanto, um renascimento da Copa das Confederações - ou algo semelhante - poderia ser examinado pelo órgão dirigente do futebol mundial.

O vice-presidente da Fifa, Victor Montagliani, disse à Reuters em dezembro de 2021: "O princípio de ter um evento, entre Copas do Mundo, é algo pelo qual eu sou totalmente a favor."

"A questão é: o que será isso, como encaramos isso, como isso afeta outras coisas como processos de qualificação e torneios que já estão lá? Esse é o processo que precisamos passar".

Ele acrescentou: "Costumávamos ter algo entre as Copas do Mundo, que era a antiga Copa das Confederações. Não era um torneio ao qual todos estavam ligados, mas para algumas confederações era uma ligação agradável entre sua competição regional e uma competição internacional, e nós perdemos isso".

"Há quatro ou cinco anos, tivemos discussões sobre uma 'Liga Global das Nações', portanto, essas discussões não são estranhas à mesa".

"Eles podem parecer diferentes, seja uma Liga Global das Nações, uma Copa das Confederações ou a ideia do Arsene de uma Copa do Mundo bienal, estes são eventos que ocorrem entre os ciclos atuais da Copa do Mundo".