Por quanto tempo Jude Bellingham será desfalque do Real Madrid por conta de cirurgia no ombro?

Craque dos Blancos confirmou que passará por uma cirurgia no ombro e é ausência confirmada para os próximos jogos da equipe

O QUE ACONTECEU?

O meia inglês Jude Bellingham deslocou o ombro esquerdo em novembro de 2023, durante uma partida contra o Rayo Vallecano, em sua temporada de estreia como mais um ‘Galáctico’ no Real Madrid.

O CONTEXTO

Desde então, o jogador de 21 anos tem lidado com dores constantes, atuando com uma proteção no ombro. Após meses de especulação sobre uma possível cirurgia, Bellingham confirmou que irá operar após o Mundial de Clubes.

O QUE BELLINGHAM DISSE

“Cheguei a um ponto em que a dor não é tão forte, mas estou cansado de jogar com a tipoia. Estou perdendo muito peso de tanto suar, e decidi que farei a cirurgia depois do torneio. Esperei bastante e minha paciência está se esgotando, mas os fisioterapeutas e médicos têm sido incríveis. Só quero me sentir livre", afirmou.

VOCÊ SABIA?

Segundo o The Athletic, Bellingham deverá ficar fora por cerca de 12 semanas após a cirurgia — o que o faria perder o início da temporada 2025-26 de La Liga.

Já o jornalista Alberto Pereiro, da Onda Cero, acrescentou: “Entre três e quatro meses fora. Não há chance de antecipar esse prazo. Talvez o resto do ano de 2025. A recuperação completa do ombro não pode ser apressada. Ele não aguentava mais um dia, de tanta dor.”

O QUE VEM POR AÍ?

O Real Madrid espera que Bellingham não precise ficar tanto tempo fora, mas não pretende forçar seu retorno. A notícia da cirurgia, porém, deve ser bem recebida pela seleção inglesa, que quer contar com o jogador 100% recuperado para a Copa do Mundo de 2026.