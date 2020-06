Por onde anda Lucas Piazon, revelado pelo São Paulo e vendido ao Chelsea?

Atacante brasileiro falou à Goal sobre as constantes mudanças de clube em sua carreira

Lucas Piazon surgiu na base do como um dos atacantes mais promissores do futebol brasileiro. Desde que foi vendido para o em 2011, entretanto, luta para se firmar em apenas um clube.

Aos 26 anos, o atleta está atualmente no Rio Ave, o sétimo empréstimo efetuado pelos Blues. Em entrevista exclusiva à Goal, Piazon falou sobre a carreira e a evolução pela qual crê que passou em quase uma década.

"Cheguei da América do Sul como um garoto e me tornei um homem na Europa. Acho que ainda posso evoluir, tenho apenas 26, então há espaço para crescer. É difícil dizer o que acontecerá. Quero terminar esta temporada e ver o que ocorre", disse.

Piazon foi vendido pelo São Paulo por 5 milhões de libras (cerca de R$ 27,6 milhões em valores da época). No Chelsea, porém, fez apenas três partidas na equipe principal. A equipe de Stamford Bridge o emprestou para Málaga, Vitesse, Eintracht , Reading, , e Rio Ave.

E mesmo com tantas mudanças, Piazon não lamenta as idas e vindas. O atacante acredita que é um atleta bem mais versátil.

"Com certeza sinto que sou um jogador bem mais completo do que quando estava no , quando não defendia nada. Na Europa aprendi a jogar em diferentes posições e amadureci como um atleta, também taticamente", afirmou.

Em , a pandemia global de Covid-19 tornou-se outro fator. A vida em quarentena não é fácil, e isto não é diferente para Piazon e sua namorada Elizabeth. Em 7 de maio, nasceu Roman, o primeiro filho do casal.

"Os primeiros dias não foram fáceis porque éramos só nos dois. Não tínhamos ajuda, precisamos nos virar. Mas creio que deu tudo certo.", contou.