Por necessidade, Cuca já estreou mais jovens da base do Santos do que em 2018

Treinador promoveu a estreia de cinco jogadores da categoria de base do clube neste início de trabalho

O técnico Cuca retornou ao com a missão de dar ao time um pouco de esperança de triunfo ainda em 2020 após oito meses de incerteza sob o comando de Jesualdo Ferreira. E, em apenas nove jogos, já mostrou uma linha de trabalho diferente em relação à sua passagem anterior, em 2018: o uso em peso das categorias de base.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Marca histórica do , a garotada tem sido o grande trunfo de Cuca no começo dessa segunda passagem. Já são cinco jovens atletas que atuaram no sub-20 do Alvinegro estreando no profissional pelas mãos do treinador em nove jogos, contra apenas três em 24 partidas há dois anos.

Mais times

Desde que retornou à Vila Belmiro, Cuca promoveu os primeiros jogos no time de cima dos zagueiros Alex, Derick e Wagner Leonardo, do volante Ivonei e do atacante Marcos Leonardo. Lucas Braga, que jogou no Santos B, também foi aproveitado pela primeira vez, embora já tivesse experiência profissional anterior.

Já em 2018, Cuca estreou apenas os meio-campistas Anderson Ceará e Lucas Lourenço, ambos em jogos que pouco importavam para a equipe, além do centroavante Kaio Jorge. Tudo isso em 24 partidas, quinze a mais do que os nove duelos atuais sob seu comando.

No total, somando jogadores já experimentados, mas que surgiram na base, Cuca utilizou 15 jogadores em 2018 contra 12 em 2020. Em comum às duas passagens, está o trio formado por Arthur Gomes, Alison e Lucas Veríssimo.

O que explica essa profusão de chances para a base, é claro, além da capacidade dos jogadores, é a impossibilidade do Peixe de contratar atletas. Uma punição da Fifa pelo não pagamento da transferência do zagueiro Cleber, contratado junto ao Hamburgo, em 2017, impede o clube de registrar novos jogadores.

Mais artigos abaixo

As oportunidades devem diminuir caso o clube cumpra sua expectativa e consiga começar a pagar o débito, abrindo a possibilidade de o time alemão retirar o processo na Fifa - e, com isso, se habilite a trazer reforços mais experimentados para a sequência da temporada.

Conforme publicou a Goal, o Santos já tem um acerto com os volantes Elias e José Welison, além do meia Matheusinho. Robinho, nome várias vezes ligado ao clube, também é um atleta que pode chegar quando o Peixe voltar a poder contratar.

Cuca: aproveitamento da base do Santos 2018 x 2020

2018 2020 Lucas Lourenço (estreou) Ivonei (estreou) Kaio Jorge (estreou) Alex (estreou) Anderson Ceará (estreou) Marcos Leonardo (estreou) Gustava Henrqiue Wagner Leonardo (estreou) Guilherme Nunes Derick (estreou) Rodrygo Lucas Braga (estreou)* Arthur Gomes Vladimir Daniel Guedes Lucas Veríssimo Gabigol Alison Yuri Alberto Kaio Jorge Alison Tailson Gabriel Calabres João Paulo Lucas Veríssimo - Léo Cittadini - Robson Bambu -

*jogou só no Santos B