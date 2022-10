Por eleições, Flamengo adiaria festa do título da Libertadores; torcedores têm outros planos

Presidente do Flamengo pede para que torcedores não se dirijam ao aeroporto para receber a equipe

Por conta das eleições presidenciais, que acontecem neste domingo, o Flamengo, em caso de título na Copa Libertadores, não fará comemoração oficial junto da torcida rubro-negra. Os torcedores, no entanto, planejam uma ida ao aeroporto para recepcionar a equipe, o que causa preocupação nas autoridades.

O presidente Rodolfo Landim se manifestou sobre a situação e fez um apelo aos torcedores: "não adianta nem ir ao aeroporto. O objetivo é cada um ir para sua casa, votar. Aí depois a gente pensa em uma comemoração", destacou o mandatário.

Nesta tarde, o Flamengo publicou uma nota oficial garantindo que se colocou à disposição do TRE para colaborar, ressaltando que, em caso de vitória, não haverá qualquer festa pública. Nas redes sociais, no entanto, vários torcedores alegam que vão ao aeroporto receber a equipe, assim como foi em 2019.

A equipe de segurança do Flamengo foi colocada em contato com a Polícia Militar para organizar a saída da equipe do aeroporto, sem que haja qualquer contato com os torcedores. O clube carioca planeja deixar Guayaquil por volta de 1h da manhã no horário local, em voo fretado.